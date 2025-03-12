شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يقود هجوم بيراميدز أمام المصرى لتأمين صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد السويس في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - محمود مرعي - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - أحمد توفيق - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي