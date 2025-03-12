شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وأحمد ريان يقودان هجوم البنك الأهلى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالأربعاء، 12 مارس 2025 08:18 م
أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .
وجاء التشكيل على النحو التالى :
حراسة المرمى ..عبد العزيز البلعوطى.
خط الدفاع ..محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو.
خط الوسط ..سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، احمد مدبولى.
خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ريان.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى..أحمد صبحى ، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا ، محمد فتحى ، مصطفى عبد الرحيم، محمد إبراهيم ، هشام صلاح ، أحمد سعيد، حسن أحمد.
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