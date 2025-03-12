شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل وأحمد ريان يقودان هجوم البنك الأهلى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الإفتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب) .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى ..عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع ..محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط ..سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع ، احمد مدبولى.

خط الهجوم .. أسامة فيصل، أحمد ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى..أحمد صبحى ، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا ، محمد فتحى ، مصطفى عبد الرحيم، محمد إبراهيم ، هشام صلاح ، أحمد سعيد، حسن أحمد.