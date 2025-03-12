شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 4 أيام عقب إنهاء معسكر مبار اة القمة والان مع تفاصيل الخبر

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق راحة أربعة ايام من التدريبات عقب إنتهاء المعسكر المُغلق الذي أقامه الفريق مؤخراً لمباراة القمة أمام الزمالك.

ولم يذهب الأهلي إلى إستاد القاهرة أمس، الثلاثاء، لخوض مباراة الزمالك التي كان مُقرراً لها التاسعة والنصف مساءً في الجولة الإولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وأطلق محمود بسيوني حكم المباراة صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة فقط من موعد المباراة بسبب عدم حضور الأهلي على خلفية إعتراض الأخير على عدم إسناد القمة لطاقم تحكيم أجنبي.

وأنهى الأهلى معسكر الفريق الذى خاضه اللاعبون بفرع مدينة نصر، وسمح الجهاز الفني للأهلي للاعبي بالعودة إلى منازلهم وترك فندق الإقامة،وإنهاء معسكر القمة وقرر منح الفريق راحة 4 أيام قبل اسثتئناف التدريبات استعداداً للإرتباطات المقبلة.