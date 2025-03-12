شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. بسنت حميدة تزوجت مدربها وقبلت يده فى إحدى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هي بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى، والحاصلة على ذهبيتى دورة البحر المتوسط.

بسنت حميدة مواليد 1996 وتبلغ من العمر 29 عامًا، مقيمة فى الإسكندرية، شقيقها باسم حميدة بطل العالم فى ألعاب القوى، متزوجة من مدربها محمد عباس.

تخرجت بسنت فى كلية الهندسة وتعمل معيدة بالجامعة، وشاركت في أول بطولة دولية عام 2013، و تدرجت في البطولات حتى حصلت على العديد من الميداليات.

تعرضت بسنت حميدة للإصابة قبل أولمبياد طوكيو وهو ما حرمها من المشاركة في البطولة، ومن أبرزها ما حققته التتويج بذهبيتى البحر المتوسط بسباقات 100م و200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة.

بسنت خطفت الأنظار عندما قامت بتقبيل يد زوجها ، فبعد تحقيق احدى الميداليات جرت على زوجها حيث كانت تبحث عنه حولها، وعندما وجدته كانت تبكى، و نفس الامر لديه حيث كان يبكى فرحا ، فلم تتمالك الموقف و قامت بتقبيل يده حيث كان يبكى أكثر منها.