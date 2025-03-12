شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ"طاهر ومعلول" لتحديد موعد العودة لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وعلي معلول لفحص طبي خلال الساعات القادمة من أجل تحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، بعدما غابا لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وعانى طاهر من الإصابة أعلى الركبة في العضلة الأمامية وبعد تعافيه من الإصابة تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما تعرض معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس وبعد التعافي منها والانتظام في التدريبات تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يعود الثنائي طاهر ومعلول للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية وإعلان جاهزيتهما للمشاركة في المباريات الرسمية القادمة.

على جانب آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس، الثلاثاء، ولم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التي ستصدر من لجنة المسابقات.

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس ،الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.