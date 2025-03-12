شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد شريف من الانضمام للزمالك.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تردد اسم محمد شريف لاعب الاهلى السابق والخليج السعودى الحالى عن اقترابه من نادى الزمالك، ودخول مسئولى الابيض فى مفاوضات لضم اللاعب.

كشف مصدر مقرب من محمد شريف أن اللاعب تلقى فى الفترة الأخيرة عروض سواء من الدورى المصرى أو من دول الخليج ، لكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن من العروض التى يتلقاها.

وقال المصدر أن الزمالك بالفعل طلب ضم محمد شريف فى الصيف لكن اللاعب ينتظر موقف الأهلى من عودته، حيث أنه يضع الأولوية للأهلى ناديه السابق، وحال عدم طلب الأحمر ضمه وعودته، فسيختار الفريق الذى يضمن المشاركة معه، واللعب أساسيا، وحال العودة للدورى المصرى دون الأهلى، ستكون الفرصة للمشاركة مع الزمالك بنسبة أكبر.