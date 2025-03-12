شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يغيب عن الاتحاد السكندري شهرا بسبب كسر المشطية والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمود متولي مدافع الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة شهر بعد إصابته بكسر في المشطية الخامسة ليده اليسرى وحاجته للعلاج وأداء برنامج تأهيلي.

وحرمت الإصابة متولي من التواجد مع الاتحاد في مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.

وخسر الاتحاد من الجونة أمس بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويخضع متولي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي، طبيب زعيم الثغر والذي مجهودا كبيرا مع اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

على جانب آخر، يغيب أحمد أيمن ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة أسبوع بسبب المعاناة من الإصابة بالتهابات في وتر أكيلس، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي.

ويخضع أحمد أيمن لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي، طبيب زعيم الثغر والذي مجهودا كبيرا مع اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

ويلعب الاتحاد السكندري في التسع فرق الذين ينافسون على الهروب من الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في الثالث عشر بجدول الدوري.