شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب 4 انسحابات للأهلي من مواجهات القمة.. التحكيم وحسم اللقب الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

رفض النادى الأهلي لعب مباراة القمة أمام الزمالك أمس الثلاثاء، ولم يحضر إلى ملعب ستاد القاهرة ، ليعلن الحكم محمود بسيونى انسحابه من اللقاء ، واعتبارا منهزما 3-0 وفقا للائحة ، وهو ما اعاد المشهد غير المحبب في الكرة المصرية وتاريخ الانسحابات للفريق الأحمر في مواجهات القمة، وهو المظهر الذي يسيء لسمعة الكرة المصرية.

وكان النادي الاهلي قد أصدر بيان رسمي، يهدد فيه بالانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من بطولة دوري NILE، وذلك في حال عدم الموافقة على طلبات مجلس إدارة القلعة الحمراء بتأجيل مباراة القمة وعدم إقامتها في موعدها اليوم لحين التعاقد مع طاقم حكام أجانب لإدارة اللقاء.

ويعد انسحاب النادي الأهلي أمس هو الرابع فى تاريخ لقاءات القمة، بعدما سبق وانسحب 3 مرات من قبل وعدم خوض لقاء القمة في بطولة الدوري المصري.

وجاءت حالات انسحاب كالتالي:

الأولى

قرر الأهلي الانسحاب في القمة موسم 1941، وكانت من الجولة الأخيرة للمسابقة بعد تأكد تتويج الزمالك بلقب البطولة.

الثانية

انسحب الأهلي من مسابقة الدوري في موسم 1966، وذلك في الدقيقة 20 من عمر المباراة التي أقيمت أمام الزمالك، وذلك بسبب عدم احتساب هدف له.

الثالثة

قرر الأهلي الانسحاب من خوض القمة موسم 1972، بعدما اعتراضًا على قرارات طاقم التحكيم بعد طرد ثنائي الفريق الأحمر ،عادل هيكل ومحمد الصقر.

الرابعة

انسحب الأهلي من خوض القمة أمام الزمالك أمس الثلاثاء 11 مارس 2025، ضمن منافسات موسم 2024 / 2025، بسبب إسناد القمة لطاقم حكام مصريين وعدم الاعتماد على طاقم حكام أجنبي.