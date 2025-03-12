شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفتقد جهود أحمد عبد النبي أمام المحلة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق زد إف سي جهود أحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن الفريق عن مباراته أمام غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، بسبب الإيقاف.

وتم إيقاف أحمد عبد النبي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث سيغيب عن لقاء الليلة بينما يعود لصفوف الفريق في المباريات القادمة.

ويلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم غزل المحلة مع زد أف سى فى الجولة الأولى للدور الثانى من مرحلة الهبوط لدورى نايل ، يدخل زعيم الغربية اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في ظل المنافسة الحامية على الهبوط .

ونجح القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للمحلة في تحقيق عدد من الإنتصارات التي جعلت الفريق يتنفس الصعداء قليلا ، ويعتمد المدير الفني للمحلة على عدد من العناصر على رأسهم التونسى محمد بن حمودة هداف ومن خلفه عبده يحيي ومحمد جابر وفى الخط الخلفى عمرو الجزار.

في المقابل يدخل زد أف سى المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى والتعاقد مع حماده صدقى كمديرا فنيا للفريق ، ويخوض الفريق المباراة بأعصاب هادئة خاصة وأنه في المركز العاشر برصيد 21 نقطة وبعيد تماما عن منطقة الهبوط .

وهناك أسماء سيعتمد عليها حماده صدقى في تشكيلة الفريق على رأسهم عبد الرحمن البانوبى وشادى حسين وزيكو في الخط الهجومى وعلى لطفى في حراسة المرمى .