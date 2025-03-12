شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. طارق السيد يحكى موقفا طريفا عن زميله أحمد صالح فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.



طارق السيد نجم الزمالك السابق يتحدث عن ذكرياته في شهر رمضان خاصة خلال مشاركة الفريق الأبيض فى إطار لقاء العودة نهائى بطولة أندية أفريقيا أبطال الكؤوس بين الزمالك وكانون ياوندى فى لقاء العودة بالكاميرون .



ويقول لاعب الزمالك أن فريقه تأخر بهدفين دون رد ، قبل نهاية المباراة بربع ساعة ، فى الوقت الذى كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأبيض برباعية ، فوجئ بزميله في الفريق أحمد صالح يسأله من الذى توج بالبطولة ، فلم أتمالك نفسى و انفجرت بالضحك ، بعد أن بدا صالح وكأنه فقد الذاكرة مؤقتا ، بسب الصيام .