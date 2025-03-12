شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب الأهلي ينهى سلسلة التعادلات فى مواجهات القمة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية انسحاب الأهلى من مباراة القمة التى كانت ستجمع الفريق مع الزمالك، والذى كان مقرر له التاسعة والنصف مساء أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل"، و يترقب مسئولو الزمالك قرار رابطة الأندية بنتيجة المباراة ، والمقرر أن يتم احتسابها بفوز الزمالك لعدم حضور الفريق المنافس الى ملعب اللقاء.

وتعد مباراة الزمالك أمام الأهلي ، والتى كان مقرر لها أمس، هي الرابعة بين الفريقين خلال الموسم الجاري، حيث سبق وأن جمعت 3 مواجهات بينهما في مختلف المسابقات انتهت جميعها بالتعادل، وحال اصدار الرابطة قرارها بإعلان فوز الأبيض بنقاط المباراة يكون انسحاب الأهلى أنهى سلسة التعادلات التى سيطرت على مواجهات القمة الأخيرة.

وسيطر التعادل على المباريات الـ3 التي جمعت بين الزمالك والأهلي بالموسم الحالي التعادل، قبل قمة أمس، رغم اختلاف المسابقات والملاعب، وكانت المباراة الأولى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، و تم اللجوء الى ركلات الترجيح ، و التى انتهت بتفوق والفوز بكأس السوبر الأفريقي.

المباراة الثانية جمعت الفريقين بالسوبر المصرى، وانتهت بالتعادل السلبي وحسم الأهلى المباراة بركلات الترجيح أيضا، وفيم يخص المباراة الثالثة فكانت بالدورالأول من بطولة الدورى، و انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.