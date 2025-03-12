شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس فيفا، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025 أمام الأهرامات، تقديرا للهوية الحضارية المصرية وكنوع من الدعاية السياحية لمصر .

واصطحب أبو ريدة رئيس فيفا في جولة سريعة بمنطقة الأهرامات، عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للكاف صباح اليوم الأربعاء، حيث التقطا الصور التذكارية ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، حيث أكد أن الأهرامات هي شغفه الأول.

فى سياق مختلف هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للدورة الخامسة، إلى جانب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، مؤكداً أن هذا يعكس ثقة المجتمع الرياضي الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على قيادة وتطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تواجد الكوادر الرياضية المصرية في العديد من المؤسسات الدولية يمثل تأكيداً على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في المحافل الرياضية العالمية، ودورها الريادي في تطوير كرة القدم على المستويين الإقليمي والدولي.



إنفانتينو أمام الاهرامات



إنفانتينو



رئيس الاتحاد الدولي



ابو ريدة وانفانتينو