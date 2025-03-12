شكرا لقرائتكم خبر عن وساطات وتدخلات خارجية.. آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ما زال ملف أحمد مصطفى "زيزو" يطفو على سطح الأحداث الكروية داخل نادى الزمالك خاصة أن اللاعب ينتهى عقده اخر الموسم،وإدارة النادى الأبيض لم تحسم ملف التجديد بسبب بعض الخلاف بين الطرفين على الأمور المالية والتعاقدية.

ترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك في أن يكون ملف تجديد تعاقد "زيزو" هو الأخير من بين اللاعبين الذين تنتهى عقودهم أخر الموسم، حتى تكون قد نجحت بنسبة كبيرة في تحقيق الاستقرار داخل صفوف الفريق، بعدها يتم التفاوض مع اللاعب حول التجديد، حتى تكون تفرغت اللجنة لهذا الملف، وتستطيع التفاوض بأريحية مع اللاعب.

س: ما سبب تأخر نادى الزمالك فى تجديد عقد زيزو ؟ ج:س:كيف يخطط نادى الزمالك لتجديد عقد زيزو؟ ج:لجنة التخطيط تحاول الاستعانة ببعض رجال الأعمال الكبار فى لجنة الاستثمار والتنمية من أجل الدخول معهم على خط المفاوضات مع اللاعب، وطمأنته على مستقبله مع الفريق الأبيض، فى الوقت الذى يعانى منه النادى من الأزمات المالية.

وعقد أحد رجال الأعمال الكبار جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية فى مكتبه، ووعده بتنفيذ طلباته المادية، وطالبه بعدم الاستعجال، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها النادي، وأكد له أنه سيتم الوصول إلى صيغة اتفاق لتجديد العقد قريبا.

س: ما موقف زيزو من تجديد عقده مع نادى الزمالك ؟ ج:يرحب زيزو بتجديد عقده مع نادى الزمالك ولديه رغية قوية فى استكمال مشواره مع الفريق الأبيض ويقدر مدى ارتباط جماهير النادى به حيث يرغب اللاعب فى حجز مكان وسط أساطير القلعة البيضاء ولكنه فى نفس الوقت يرغب فى الحصول على المقابل المادى المناسب الذى يؤمن مستقبله. س: متى تنتهى علاقة زيزو بنادى الزمالك ؟ ج:وفى أول يونيو 2025 سيكون من حق زيزو الانتقال إلى أي نادٍ فى صفقة انتقال حر دون الرجوع إلى الزمالك، خاصة أنه فى ذلك الوقت سيكون الموسم الكروى 2024-2025 انتهى بالفعل وأسدل الستار على المنافسات في مصر. س: هل يحق لزيزو التوقيع لأى نادى فى الفترة الحالية ؟ ج:اللوائح تمنع زيزو من التوقيع لأي نادٍ رغم انتهاء عقده آخر الموسم، وبكن اللاعب يمكنه التفاوض مع أي نادٍ فى الفترة الحالية لكن لا يحق له التوقيع دون موافقة نادي الزمالك والاستئذان منه وذلك حسب اللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولى لكرة القدم.