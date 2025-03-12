الإسماعيلى يتسلح بالمواجهات المباشرة أمام طلائع الجيش في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، استعداداته اليوم لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الخميس، على استاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

المواجهات المباشرة تبتسم للدراويش

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالمواجهات المباشرة قبل مواجهة الطلائع، وتعد مباراة الغد هي الـ45 بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 44 لقاء، فاز الإسماعيلى في 17 مباراة، بينما حسم الطلائع 12 لقاء لصالحه، وحسم التعادل نتيجة 15 مواجهة، استطاع الإسماعيلى هز شباك الطلائع بـ70 هدفا، فيما تلقى 53 هدفا.

وحسم طلائع الجيش آخر مواجهة بين الفريق في الدور الأول بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، تقدم عماد حمدى للدراويش وتعادل جادون شيكا وأحرز رجب عمران هدف الفوز للطلائع.

ويغيب الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر عن الفريق أمام طلائع الجيش، بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، لذلك تم إيقافهم عن مباراة طلائع الجيش.

ويستعيد خدمات الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر في مباراة الطلائع، حيث تعافى الأول من الإصابة، فيما عاد الثانى من الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى "مرحلة الهبوط" من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.