شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل اصابة ناصر منسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة ناصر منسي مهاجم الأبيض من وعكة صحية وهو ما تسبب في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية وكان أخرها مباراة القمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن اللاعب تحت المتابعه الطبية المستمرة للتأكد من تحسن حالته الصحيه قبل المشاركه في التدريبات الجماعية.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن ناصر منسي يخضع حالياً لبروتوكول علاجي تحفظي، للتعافي والعودة للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.