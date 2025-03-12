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الكابتن فى المطبخ.. محمد إيهاب يقدم طريقة عمل الكنافة

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الكابتن فى المطبخ.. محمد إيهاب يقدم طريقة عمل الكنافة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 12 مارس 2025 05:00 م

حياة نجوم مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى  تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبي يقدم طريقة عمل الكنافة  في الوصفة التالية:

المقادير:

1/2 كيلو كنافة
كوب سمنه

3 أكواب سكر
كوب ونص ميه
عصره ليمون

طريقة التحضير

دهن  الصينية بالسمنه.

إضافة نصف كمية الكنافة مع توزيع السمن و الضغط عليها .

توزيع باقي كمية الكنافة .

إضافة باقي السمن علي الوجه .

وضعها في  الفرن على حرارة 180 مع تشغيل الشواية علي الهادى.

وضع الشربات عقب خروجها من الفرن .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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