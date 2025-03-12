شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. محمد إيهاب يقدم طريقة عمل الكنافة والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأوليمبي يقدم طريقة عمل الكنافة في الوصفة التالية:

المقادير:

1/2 كيلو كنافة

كوب سمنه

3 أكواب سكر

كوب ونص ميه

عصره ليمون

طريقة التحضير

دهن الصينية بالسمنه.

إضافة نصف كمية الكنافة مع توزيع السمن و الضغط عليها .

توزيع باقي كمية الكنافة .

إضافة باقي السمن علي الوجه .

وضعها في الفرن على حرارة 180 مع تشغيل الشواية علي الهادى.

وضع الشربات عقب خروجها من الفرن .