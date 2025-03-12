شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يعود لتدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحه في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة محمود جهاد لاعب الوسط، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وشارك محمود جهاد في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الفنية بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع له بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لتجهيزه بالشكل الأمثل، بعد تعافية من إصابة العضلة الخلفية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وحرص الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة حالة اللاعب أثناء المشاركة في التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، يوم السبت المُقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.