شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توابع لانسحاب الأهلي من القمة.. توسيع الفارق مع بيراميدز وخصم 3 نقاط الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال توابع أزمة عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس الثلاثاء تلقي بظلالها على الشارع الرياضي، حيث يعيش الجميع حالة من الترقب بسبب الوضع الراهن، بعد المشهد غير المحبب التي شهدته الكرة المصرية بالأمس، بسبب رفض الأهلي خوض لقاء القمة اعتراضا على تعيين طاقم تحكيم مصري، وعدم خوض اللقاء.

وبات الموقف غامض بشأن بطولة الدوري والقرارات المتوقع توقيعها على الأهلي بسبب قرار رفض خوض القمة والتمسك بقرار الانسحاب من القمة بسبب عدم إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

ومن أبرز توابع أزمة مباراة القمة بعد قرار انسحاب الأهلي:

توسيع فارق النقاط مع بيراميدز

تسبب قرار الأهلي غير المدروس في توسيع فارق النقاط مع بيراميدز المتصدر حيث توقف رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز قبل أن يخوض الأخير مباراته أمام المصري مساء اليوم.

خصم 3 نقاط جديدة

قرار انسحاب الأهلي سيكبده خصم 3 نقاط جديدة بخلاف فقدان نقاط مباراة القمة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حظوظه في المنافسة على درع الدوري هذ الموسم.

منح الغريم 3 نقاط بدون عناء

ساهم قرار الأهلي في منح الزمالك 3 نقاط سهلة وبدون عناء، رغم أنه كان يخشى من عدم تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء القمة، وهو ما أعاده مرة أخرى إلى سباق المنافسة على صدارة الدوري بعدما كان بعيدا عن المنافسة على اللقب.