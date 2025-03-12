شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: اجتماع اليوم ليس له علاقة بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدرمسئول بنادى الزمالك أن اجتماع اليوم لمجلس الإدارة، سيتم عقده بعد الإفطار، وليس له علاقة بمباراة القمة التي أقيمت أمس أمام النادى الأهلى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاجتماع كان محدد موعده قبل القمة بأيام، حيث أنه اجتماع دورى لمجلس الإدارة، وليس جلسة طارئة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعاً مهماً اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر النادي.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص شؤون النادي والفرق الرياضية المختلفة، مع عقد المجلس جلسة مع لجنة التخطيط والتطوير لقطاع كرة القدم والتي يترأسها الكابتن حسين لبيب وتضم كل من أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام وعمرو الجنايني، وستقوم اللجنة اليوم بعرض التصور المقدم منها لاعادة هيكلة قطاع كرة القدم والعمل على تطوير هذا الملف على مستوى جميع فرق الكرة بالنادي .