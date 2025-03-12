شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن يغيب عن الاتحاد السكندري أسبوع بسبب التهاب وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

يغيب أحمد أيمن ظهير أيمن فريق الاتحاد السكندري عن صفوف فريقه لمدة أسبوع بسبب المعاناة من الإصابة بالتهابات في وتر أكيلس، وحاجته لأداء برنامج تأهيلي.

ويخضع أحمد أيمن لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي، طبيب زعيم الثغر والذي يقوم بمجهود كبير مع اللاعب لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

وغاب أحمد أيمن عن صفوف زعيم الثغر في مباراته أمام الجونة أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، والتي خسرها زعيم الثغر بثنائية نظيفة.

ويلعب الاتحاد السكندري في التسع فرق الذين ينافسون على الهروب من الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر بجدول الدوري.