شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يؤدى مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى الريان القطرى على أداء مناسك العمرة، على هامش تواجده فى المملكة العربية السعودية.

وحسم فريق الأهلى السعودى تأهله لربع نهائى دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعد فوزه على منافسه الريان القطرى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب "الإنماء"، في إياب دور الستة عشر.

نجح النجم الجزائري رياض محرز في تسجيل هدفي فوز الأهلي ضد الريان فى الدقيقتين 77 و83 من اللقاء، وتواجد تريزيجيه فى التشكيل الأساسى للفريق القطرى وشارك فى المباراة حتى تم استبداله في الدقيقة 73 ليظهر جابرييل بيريرا بدلا منه.

وكرر الفريق السعودي فوزه بعدما تغلب على الريان خارج أرضه 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد أحمد بن علي المونديالى، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

تريزيجيه ينضم لمعسكر منتخب مصر خلال أيام

يستعد محمود تريزيجيه نجم الريان القطري لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس، من أجل مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.