شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. ياسر إبراهيم من دكة الزمالك للعالمية مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن ياسر إبراهيم لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، والذي ارتدى قميص القطبين، وصنع تاريخا مع الناديين، ولكن تبقى فترته في الجزيرة هي الأبرز في تاريخه الكروي.

انضم ياسر إبراهيم إلى الزمالك في سن صغيرة قادما من المنصورة عندما كان لاعبا في صفوف منتخب الشباب، ولكن فترته في ميت عقبة لم تكن على أفضل حال، حيث لم يشارك كثيرا بالقميص الأبيض، ليخرج بعدها إلى سموحة، ويتألق بشدة ويصبح محط اهتمام من القطبين للتعاقد معه ولكن نجح الأهلي في حسم التعاقد معه في يناير 2019، وبعدها يبدأ رحلة صناعة الأمجاد المحلية والقارية والدولية مع أبناء التتش.

تعد فترة ياسر مع الأهلي الأبرز بعدما حقق العديد من البطولات أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

كما نجح ياسر إبراهيم في تحقيق العدديد من الألقاب مع القطبين مثل دوري أبطال أفريقيا (4)، الدوري المصري (3)، كأس مصر (4)، الكونفدرالية الافريقية (1)، كأس السوبر المصري (5)كأس السوبر الإفريقي (2)