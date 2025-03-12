شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمود بنتايك مع الزمالك بعد تفعيل بند الشراء النهائى والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند شراء المغربى محمود بنتايك، لاعب الفريق من نادى سانت إتيان الفرنسى، بعد أن وقع اللاعب رسمياً على عقود جديدة مع نادى الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل لينتهى تعاقده بنهاية موسم 2027-2028.

محمود بنتايك قادما من سانت إتيان

انضم محمود بنتايك إلى الزمالك قادما من نادى سانت إتيان الفرنسى على سبيل الإعارة لمدة موسم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع وجود بند بأحقية شراء اللاعب.

بنتايك شارك مع الزمالك فى 21 مباراة بمختلف البطولات، منها 13 مباراة بالدورى المصرى، و4 مباريات بالكونفدرالية الأفريقية، مباراتين بكأس السوبر المصرى، ومباراة بكأس مصر، وأخرى بالسوبر الأفريقى، سجل هدفا وصنع 3 لزملائه.

المباريات التى شارك فيها بنتايك حقق الزمالك الفوز فى 13 مباراة منها، والتعادل سيطر على 4 مواجهات، بينما خسر مثلها.