شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة فى عمومية كاف: مصر تدرك دورها فى تعزيز الروابط بين شعوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الـ 14 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الفيفا، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، رؤساء الاتحادات أعضاء الجمعية العامة.

وخلال كلمته قال وزير الشباب والرياضة: "اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيب فخامته بكم ضيوفاً أعزاء على أرض مصر، وتمنيات سيادته لاجتماعاتكم بالتوفيق والسداد، بما يثمر في تطوير كرة القدم الأفريقية والعالمية، هذا الاجتماع الذي يجمع نخبة من قادة كرة القدم الأفريقية، هنا في أرض الكنانة، مصر، التي كانت وستظل داعماً رئيسياً لتطوير الرياضة في قارتنا الحبيبة".





وأضاف وزير الشباب: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل مرحلة حاسمة تشهدها كرة القدم الأفريقية، حيث تتزايد الطموحات وتتسع الآفاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على المستويين القاري والدولي، إن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة، بل أصبحت صناعة متكاملة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد أداة فعالة لتعزيز التقارب بين الشعوب، وهو ما تسعى مصر دائماً إلى ترسيخه من خلال دعمها الدائم لمسيرة الرياضة في القارة السمراء".



ابو ريدة

وتابع وزير الرياضة: "إن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً بالرياضة وكرة القدم، وتدرك دورها الكبير في تعزيز الروابط بين شعوب أفريقيا، ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا المستمر بدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم الأفريقية، من خلال التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتوفير أفضل الإمكانيات التى تضمن لأنديتنا ومنتخباتنا الأفريقية التطور والوصول إلى أعلى المستويات العالمية، وفي هذا السياق، نفتخر بكون مصر دولة المقر للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث نحرص على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لضمان نجاح أعمال الاتحاد، وتوفير بيئة مثالية تساهم في تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية".



انفانتينو

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البنية التحتية الرياضية الحديثة والمتطورة التي تمتلكها مصر، من ملاعب ومنشآت رياضية عالمية، تمثل فرصة عظيمة يجب تسخيرها لخدمة الكرة الإفريقية، لافتاً إلى ترحيب مصر بجميع المنتخبات والأندية الإفريقية للاستفادة من هذه الإمكانيات المتاحة، سواء من خلال استضافة المباريات، أو المعسكرات التدريبية، أو الاستفادة من البرامج التأهيلية والتطويرية، بما يسهم في تعزيز مستوى كرة القدم في القارة.

وأشار صبحي إلى أن مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الأفريقية الكبرى، والتى شهدت نجاحاً تنظيمياً باهراً، يعكس قدرتنا على تقديم نموذج رياضي متميز يحتذى به، مؤكداً أن أبواب مصر ستظل مفتوحة دائماً لاستقبال الفرق والمنتخبات الأفريقية، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري واللوجستي بما يخدم تطلعات كرتنا الأفريقية نحو مستقبل أكثر إشراقاً.



صبحى مع رئيس الاتحاد الافريقى

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير كرة القدم الأفريقية والمصرية هو مسئولية جماعية تتطلب العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومات، أو الاتحادات، أو الأندية، أو الشركات الراعية، من أجل تحقيق طفرة رياضية حقيقية تعزز من تنافسية منتخباتنا وأنديتنا على الساحة العالمية، مؤكداً أن الدولة المصرية ستظل داعماً رئيسياً لمسيرة كرة القدم الإفريقية، عبر توفير كافة الموارد والتسهيلات الممكنة، وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال الرياضي.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي: "أجدد ترحيبي بكم جميعاً في مصر، متمنياً لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح، وأن يكون خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم الأفريقية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولى".



وزير الرياضة فى الجمعية العمومية

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية الـ14 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، انتخاب رئيس جديد لـ "كاف"، حيث تم انتخاب رئيس "كاف" الدكتور باتريس موتسيبي، المُرشح الوحيد لفترة ثانية بالتزكية، إلى جانب انتخاب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"كاف"، وانتخاب 6 ممثلين لأفريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".