شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التنسيق مع شركة تذكرتى لرد قيمة تذاكر لقاء القمة لجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مسئولو النادى الأهلى التنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن حجز تذاكر مباريات كرة القدم، من أجل التوصل لاتفاق برد قيمة التذاكر التى قام جمهور القلعة الحمراء بحجزها لحضور لقاء القمة أمام الزمالك أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة حسم الدوري المصري.

ورفض الأهلي خوض لقاء القمة أمام الزمالك بسبب قرار إسناد القمة 130 إلى طاقم حكام مصري، حيث اشترط تعيين طاقم حكام أجنبي لخوض القمة وهو ما لم يتحقق ورفض التوجه إلى ملعب المباراة رغم ضيق الوقت وعدم مطالبته بتحكيم أجنبي عند إعلان موعد المباراة.

الأهلي يتحمل تكلفة تذاكر جماهيره في القمة.. وترقب لقرار لجنة المسابقات

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

على جانب آخر، يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس، الثلاثاء، ولم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة ، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التي ستصدر من لجنة المسابقات.

الأهلي يعوض جماهيره عن تذاكر القمة.. والحكم يعلن انتهاء المباراة لغياب الفريق

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس ،الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.