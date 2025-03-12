شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين مهم يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

وتواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن تمرين رفع الركبتين مهم في شهر رمضان حيث يُقوي هذا التمرين عضلة الألوية والأرجل والقلب، ويُمكن تطبيق هذا التمرين من خلال اتباع الخطوات الآتية، الوقوف مع المُباعدة ما بين القدمين بمقدار عرض الوركين، ورفع الركبة اليسرى لمستوى الصدر ومن ثم إنزالها والتبديل لرفع الركبة اليُمنى لنفس المُستوى مع ضرورة الحفاظ على استقامة الجسد، وتكرار الخطوة السابقة مع التحرك بسرعة موازية لسرعة الجري.

وتابع محمد عصب "شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن يجب أن نبتعد عن التدريبات بأحمال قليلة".