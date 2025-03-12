شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى راحة 48 ساعة بعد الخسارة من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من الجونة أمس الثلاثاء فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصرى.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى برنامج الفريق عقب انتهاء فترة الراحة، حيث ينوى الجهاز الفنى خوض مباراة ودية أو أكثر لتجهيز لاعبيه قبل خوض مباريات كأس عاصمة مصر، من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 23 مارس فى كأس عاصمة مصر.

وحقق فريق الجونة فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى نايل، موسم 2024-2025، والتي أقيمت باستاد خالد بشارة، سجل هدفي الجونة على الزهدي ومحمد عماد في الشوط الثاني من المباراة.