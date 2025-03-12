شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب اليوم استعدادا لمواجهة سموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة فى ربع نهائى بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت المُقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها فى التاسعة والنصف مساء السبت باستاد القاهرة الدولى.

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك وسموحة يوم الجمعة 14 من الشهر ذاته، إلا أنه تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة لتقام مساء السبت.

ورفض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، الحصول على راحة للاستعداد جيدا للقاء، خاصة وأن الفوز على سموحة سيمنح الفريق خطوة نحو لقب البطولة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على مودرن سبورت فى دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، بينما صعد سموحة بالتغلب على زد بهدف دون رد.