شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. محمد عاطف ينتظر فرصة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

محمد عاطف

يعد محمد عاطف لاعب الزمالك الحالى من اللاعبين الذين كافحوا من أجل الوصول إلى القلعة البيضاء، حيث بدأ مشواره فى صفوف الناشئين بالنادى الإسماعيلى، واستمر مع "الدراويش" لمدة 3 سنوات، قبل أن يتم الاستغناء عنه الفريق.

وانتقل بعدها محمد عاطف إلى صفوف نادى بلطيم فى انتقال حر، قبل أن يتألق ويخطف أنظار مسئولى طنطا لينتقل إليه مقابل 50 ألف جنيه ويقدم أفضل مستوياته ويصبح أحد أبرز اللاعبين في دورى المحترفين.

ونجح محمد عاطف في المساهمة في 10 أهداف في الموسم الثانى مع طنطا، بعدما سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، ليدخل أكثر من نادٍ في مفاوضات مع اللاعب للفوز بخدماته.

الانتقال إلى الزمالك

وحصل نادى الزمالك على خدمات محمد عاطف لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 4 ملايين جنيه، لكنه لم يظهر كثيرا رفقة الأبيض واكتفى بخوض 14 مباراة مسجلا هدفا وحيدا.