شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل يوسف بدوى وبسنت حميدة لبطولة العالم لألعاب القوى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

واصل ثنائى منتخب مصر لألعاب القوى يوسف بدوى وبسنت حميدة تفوقهما والتأهل رسميا ضمن القائمة النهائية للمشاركين فى بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات المقرر إقامتها بمدينة نانجينج الصينية خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس الجارى.

كان يوسف بدوى صاحب الأرقام القياسية المصرية فى سباقى الـ60 م.حواجز - 110م.حواجز قد تأهل للمشاركة في منافسات سباق 60 م حواجز رجال، بينما تأهلت بسنت حميدة صاحبة الأرقام المصرية فى سباقات الـ100 - 200 - 400 م عدو للمشاركة فى منافسات سباق 400 م عدو سيدات.

من جانبه أوضح العميد حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الإنجازات الأخيرة التى تتحقق على أرض الواقع المصحوب بتفوق وتألق عدد كبير من اللاعبين فى البطولات الدولية تعزز مكانة مصر في ألعاب القوى مجددا بفضل منظومة العمل الجماعي لمجلس إدارة الاتحاد، الذي يعمل جميع أعضائه بهدف وحيد هو تعظيم مكانة اللعبة وإعداد الأبطال والفوز بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس لتحسين التصنيف الدولي لأبطالنا.

كما كشف رئيس اتحاد ألعاب القوى عن أن استراتيجيات الاتحاد تتمثل في دعم اللاعبين الموهوبين من خلال توفير معسكرات تدريبية محلية ودولية وتحسين البرامج التدريبية بإدخال تقنيات حديثة لتطوير الأداء، مع زيادة المشاركات في البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة والاحتكاك بالمستويات العالمية.