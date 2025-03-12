شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد حمدي تعيد أحمد فتوح لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المصري اعلان قائمة المنتخب الوطني التي تخوض مباراة إثيوبيا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في كازابلانكا بالمغرب.

واقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من العودة لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل، بعد إصابة محمد حمدي ظهير بيراميدز والذى حظى بثقة حسام حسن في الفترة الأخيرة.

وأعلن بيراميدز في بيان رسمي خضوع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية بعد إصابته في لقاء سيراميكا بالدوري وأثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

ويعتبر فتوح اللاعب الأقرب لتعويض غياب حمدي، مع وجود بدائل أخرى متمثلة في كريم حافظ ظهير بيراميدز، كريم الدبيس لاعب الأهلي، على أن يحسم حسام حسن الاختيار من بينهم لاعب أو اثنين للتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.