شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile قبل مواجهات اليوم الأربعاء.. بيراميدز متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بيراميدز صدارة ترتيب دورى nile برصيد 42 نقطة، قبل انطلاق مباريات اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى، والتى تشهد 3 مواجهات بين بيراميدز والمصرى البورسعيدى، فاركو مع البنك الأهلى، وغزل المحلة مع زد.



ترتيب دورى nile مرحلة الصعود



ترتيب دورى nile مرحلة الهبوط

ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم

ويخوض فريق بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى على استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمجموعة المنافسة على اللقب لـ دورى nile.

وتذاع مباراة بيراميدز ضد المصرى على قناة أون تايم الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصرى، بوجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الرياضة المصرية.

يدخل بيراميدز اللقاء فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز للابتعاد أكثر وأكثر عن منافسه التقليدى الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

ويعتمد الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لبيراميدز على بعض العناصر على رأسهم إبراهيم عادل ومصطفى فتحى وفيستون ماييلى ويايا توريه ورمضان صبحى ومن خلفهم على جبر وأحمد سامى بالإضافة للمغربى محمد الشيبى ووليد الكارتى.

فى المقابل يسعى المصرى لمواصلة الانتصارات التى عادت منذ تعاقد مجلس الإدارة مع التونسى أنيس بوجلبان الذى نجح فى لم شمل اللاعبين بعد رحيل على ماهر وجهازه المعاون وهو ما أدى لارتفاع رصيد أبناء بورسعيد إلى 30 نقطة.

ويسعى أنيس بوجلبان لتحفيز اللاعبين أكثر من أجل الزحف نحو المركز الثالث الذى يحتله الزمالك برصيد 32 نقطة من أجل ضمان المشاركة فى الموسم المقبل بالكونفدرالية الأفريقية، ويعول المدير الفنى للمصرى على كل من فخر الدين بن يوسف والجزائرى عبد الرحيم دغموم ومحمود حماده وغيرهم من اللاعبين الأكفاء.