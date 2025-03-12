إنديان ويلز: شفيونتيك تواصل حملتها وتبلغ ربع النهائي في يوم ممطر

الرياص - اسماء السيد - انديان ويلز : واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا حملة الدفاع عن لقبها، بسحقها التشيكية كارولينا موخوفا الخامسة عشرة بمجموعتين 6 1 و6 1، لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الألف نقطة للسيدات في كرة المضرب.

وانطلقت المباراة التي دامت 57 دقيقة، بعد نحو ساعة من موعدها بسبب هطول الأمطار.

لكن شفيونتيك، بطلة نسختي 2022 و2024 والساعية كي تصبح أول لاعبة تحرز لقب هذه الدورة ثلاث مرات، لم تتأثر بالتغيير في البرنامج، مُلحقة هزيمة قاسية بمنافستها التي بدت بعيدة عن مستواها.

بعد تقدمها 4 0 ثم 4 1، حسمت شفيونتيك المجموعة الأولى إثر خطأ مزدوج من موخوفا، قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية بالسهولة عينها.

منذ بداية الدورة، لم تخسر شفيونتيك سوى 6 أشواط فقط في ثلاث مباريات، كما لم تخسر أي مجموعة في هذه الدورة منذ إقصائها في نصف النهائي عام 2023.

وقالت البولندية أن تأخر مباراتها لمدة 55 دقيقة بسبب الأمطار دفعها كي تحاول حسمها بأسرع وقت ممكن، لاسيما بعدما عادت الأمطار للهطول في أواخر اللقاء، موضحة "في الشوطين الأخيرين، كان الملعب زلقا بعض الشيء، لكني أردت حقا أن أنهي اللقاء، وبالتالي خاطرت بعض الشيء لكن الضربات (الكرات التي لعبتها) كانت في الداخل رغم ذلك".

وتابعت "أنا سعيدة لتمكني من إنهائها بالتأكيد، لكني كنت أعلم بأن هذه الغيمة الكبيرة قادمة".

وبالفعل، تسببت هذه الغيمة بمزيد من التعطيل الذي حصل لفترات متفاوتة الثلاثاء، أطولها دامت لأكثر من ثلاث ساعات.

وستواجه البولندية في ربع النهائي مع الصينية كينوين جينغ التاسعة التي اختتمت اليوم الماطر بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك الرابعة والعشرين 6 3 و6 2.

خروج بيغولا وتأهل مدفيديف

وبعد انتظار طويل، خاضت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المجموعة الثالثة ضد الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة ونجحت في إقصائها بالفوز عليها 5 7 و6 1 و6 2.

وقالت المصنفة 23 بعد تأهلها إلى ربع النهائي "من المؤكد أن الأمور لم تكن سهلة في ظل كل هذه الظروف والأمطار، التوقف ومعاودة اللعب مجددا. لقد أجريت عملية الإحماء قرابة 10 مرات اليوم. لكن هذه الظروف تنطبق على الجميع".

وأنهت سفيتولينا بذلك مسلسل انتصارات بيغولا عند سبع مباريات متتالية، امتدادا من دورة أوستن التي احرزت لقبها، حارمة إياها من مواصلة رحلتها نحو أن تصبح أول أميركية تحرز لقب هذه الدورة منذ سيرينا وليامس عام 2001.

وحققت الأوكرانية فوزها الثالث على بيغولا من أصل ثمانية مواجهات بينهما.

وتتواجه سفيتولينا في اختبارها التالية مع ابنة الـ17 عاما الروسية ميرا أندرييفا التي تغلبت على بطلة ويمبلدون السابقة الكازخستانية إيلينا ريباكينا 6 1 و6 2.

وجددت أندرييفا فوزها على المصنفة سابعة عالميا، بعدما تغلبت عليها أيضا الشهر الماضي في نصف نهائي دورة دبي في طريقها كي تصبح أصغر بطلة على الإطلاق في دورات الألف نقطة.

وفي دورة الرجال لماسترز الألف نقطة وبسبب الأمطار، تأخر انطلاق مباراة الروسي دانييل مدفيديف، المصنف سادسا عالميا ووصيف بطل النسختين الماضيتين، مع الأميركي تومي بول حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

لكن ذلك لم يؤثر على تركيز الروسي المصنف خامسا في الدورة إذ تخلص من المصنف عاشرا بالفوز عليه 6 4 و6 0 في ساعة و14 دقيقة.

ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الفرنسي ارتور فيس العشرين والذي تغلب على الأميركي ماركوس جيرون 6 2 و2 6 و6 2 بعد توقف لفترة طويلة في المجموعة الأولى.

ولم يتأثر الدنماركي هولغر رونه بالأمطار الخفيفة التي هطلت صباحا وحجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 4 و6 4، منهيا مشوار المصنف ثامنا القادم من تتويج أول منذ قرابة عام بعد إحرازه لقب دورة دبي.

وقدم رونه أداء مميزا كلله بضربة من بين ساقيه أنقذ بها فرصة لخسارة إرساله حين كان متقدما 4 3 في المجموعة الثانية.

وقال المصنف الثاني عشر "كنت جيدا جدا على الصعيد الذهني. أعتقد أن هذا الأمر صنع الفارق".

ويتواجه رونه في اختباره التالي مع الهولندي تالون خريكسبور الذي واصل مغامرته ووصل إلى ربع النهائي بفوزه على الياباني يوسوكي واتانوكي الصاعد من التصفيات 7 6 (7 4) و6 1.