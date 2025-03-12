شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات الجبلاية والرابطة بشأن القمة تحدد مصير استكمال الأهلى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

تحدد القرارات المنتظر الإعلان عنها من قبل اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة 130 بين الأهلى والزمالك، والتى تم إلغاؤها بالأمس، بسبب رفض الأهلى خوض اللقاء فى وجود طاقم حكام مصرى وتمسك بحقوقه فى المطالبة بتعيين طاقم حكام أجنبى، موقف الفريق الأحمر من استكمال الدورى.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى صدور القرار الرسمى من الجبلاية والرابطة بشأن أزمة مباراة القمة، حيث ستحدد تلك القرارات موقفه من استكمال منافسات بطولة الدورى، بحيث يستكمل البطولة لو تمت الموافقة على مطالبه فى تأجيل لقاء القمة ولعبها فى وجود طاقم تحكيم أجنبى، أو الانسحاب من المسابقة بشكل نهائى حال اعتماد انسحابه من المباراة وفوز الزمالك فى القمة 130.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن أحداث مباراة القمة التى كان مُقرراً لها مساء أمس الثلاثاء، ولم يحضرها الأهلي فأطلق محمود بسيوني حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، وتسود حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء بشأن القرارات التى ستصدر من لجنة المسابقات.

وقرر مجلس الأهلي تحمل قيمة تذاكر جماهير الفريق في مباراة القمة التي كان مُقرراً لها مساء أمس ،الثلاثاء، وتم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة، لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني.

وأعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة رقم 130 بعد مرور 20 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.