موعد مباراة بيراميدز والمصرى فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، مواجهة صعبة أمام المصرى البورسعيدى على استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمجموعة المنافسة على اللقب لـ دورى nile.

موعد مباراة بيراميدز والمصرى فى الدورى

يلتقى فريق بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع المصرى البورسعيدى على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من الدورى.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصرى

تذاع مباراة بيراميدز ضد المصرى على قناة أون تايم الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصرى، بوجود أستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الرياضة المصرية.

يدخل بيراميدز اللقاء فى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز للإبتعاد أكثر وأكثر عن منافسه التقليدى الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة.

ويعتمد الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفنى لبيراميدز على بعض العناصر على رأسهم إبراهيم عادل ومصطفى فتحى وفيستون ماييلى ويايا توريه ورمضان صبحى ومن خلفهم على جبر وأحمد سامى بالإضافة للمغربى محمد الشيبى ووليد الكارتى.

فى المقابل يسعى المصرى لمواصلة الانتصارات التى عادت منذ تعاقد مجلس الإدارة مع التونسى أنيس بوجلبان الذى نجح فى لم شمل اللاعبين بعد رحيل على ماهر وجهازه المعاون وهو ما أدى لارتفاع رصيد أبناء بورسعيد إلى 30 نقطة.

ويسعى أنيس بوجلبان لتحفيز اللاعبين أكثر من أجل الزحف نحو المركز الثالث الذى يحتله الزمالك برصيد 32 نقطة من أجل ضمان المشاركة فى الموسم المقبل بالكونفدرالية الأفريقية، ويعول المدير الفنى للمصرى على كل من فخر الدين بن يوسف والجزائرى عبد الرحيم دغموم ومحمود حماده وغيرهم من اللاعبين الأكفاء.