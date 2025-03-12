الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لطلائع الجيش فى الدورى

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قرر تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكرا مغلقا اليوم، استعدادا لطلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويتحرك الفريق اليوم إلى القاهرة بعد إنهاء التدريب الأخير واختيار قائمة المباراة التى ستكون متاحة، من أجل بداية قوية مع تامر مصطفى الذى حرص خلال الأيام الماضية على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين لحثهم على القتال من أجل العودة بالنقاط الثلاثة والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويغيب الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار وحاتم سكر عن الفريق أمام طلائع الجيش، بعد حصولهم على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2 /2، لذلك تم إيقافهم عن مباراة طلائع الجيش.

ويستعيد خدمات الثنائى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نصر فى مباراة الطلائع، حيث تعافى الأول من الإصابة، فيما عاد الثانى من الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى "مرحلة الهبوط" من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.