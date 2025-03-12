شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الجودو ترفع مستوى التركيز وتشد العضلات والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء على الصعيد التاريخى للألعاب أو فوائد الممارسة، ودائماً ما تنطبق مقولة "العقل السليم دائما فى الجسم السليم" على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي رياضة الجودو يمارسونها دون التعرف على فوائدها، ونحرص فى هذا التقرير على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الجودو، والتي يعد أبرز نجومها في مصر الأسطورة محمد رشوان، ورمضان درويش، يسرى سامى، وعبد الرحمن عبد الغنى.

وللجودو فوائد كثيرة منها زيادة اللياقة البدنية والعقلية، ومن أبرز فوائد ممارسة الجودو..

1- تقلل خطر الإصابة بالسمنة

2- تقوية العضلات و العظام

3- منح القدرة على التوازن

4- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

5- رفع مستوى التركيز

6- تعزيز شعور الثقة بالنفس

7- تفريغ الطاقات والتخلص من التوتر

8- شد عضلات الجسم

9- زيادة من التنمية العقلية

10- تعمل على يقظة الفكر

11- الدفاع عن النفس

12- تساعد على تحمل أعباء الحياة