شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينتظر جلسة الحسم فى الزمالك والعين الإماراتى خارج الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك عقد جلسة مع مسئولو النادى لحسم موقفه مع الفريق سواء بالتجديد من عدمه فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى ، خاصة وان اللاعب يمنح الاولوية للفريق للابيض

وكشف مصدر مقرب من اللاعب ان العين الإماراتى لم يطلب ضم زيزو ، كما ان اللاعب لم يوقع لاى فريق حتى الآن سواء داخل مصر او خارجها، فى انتظار حسم موقفه النهائي مع الزمالك ، وحال اقتراب وجهات النظر بين الطرفين سيكون الاولوية للزمالك والخيار الاول للزمالك، وحال عدم الاتفاق مع مسئولو النادى سيتم البحث فى العروض المقدمة لزيزو وليس من بينها العين الاماراتى.

وكشف مصدر مسئول بلجنة التخطيط بنادى الزمالك، أن اللجنة تعمل على ملف تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، والمثلوثى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن موقف زيزو من التجديد، إنه فور الانتهاء من ملف تجديد أى لاعب سيتم الإعلان عن ذلك للجميع.

وحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على التحدث مع زيزو لاعب الفريق، حول ضرورة التركيز داخل الملعب فقط، وعدم الانشغال بملف تجديد تعاقده أو الرحيل عن القلعة البيضاء..