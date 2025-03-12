شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لتدريبات المنتخب 18 مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

يصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى القاهرة يوم 17 مارس الجاري، بعد انطلاق المعسكر بيوم واحد، حيث يرتبط بمباراة قوية أمام نيوكاسل في نهائي الكأس يوم 16 مارس، ويصل القاهرة في اليوم التالي، على أن يشارك في تدريبات الفراعنة يوم 18 من الشهر نفسه.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) تعيين باتريس مياتزا من موريشيوس لإدارة مباراة إثيوبيا ومصر، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في كازابلانكا بالمغرب.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية، لحرمان إثيوبيا من اللعب على أرضها بسب عدم توافر اشتراطات الكاف في ملاعبها

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز صدارته لمجموعته، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2026، في ظل المنافسة القوية على بطاقات العبور إلى النهائيات.

وتبلغ طاقة ملعب العربي زوالي حوالي 40,000 متفرج، مما يجعله من بين أكبر الملاعب على مستوى الأحياء الشعبية في المغرب، وخضع لسلسلة من عمليات التجديد، كان آخرها في عام 2019، حيث تم تحديث البنية التحتية وتحسين المرافق لضمان تجربة أفضل للجماهير واللاعبين على حد سواء.