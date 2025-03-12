شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يعيد صورته واسم الزمالك على حسابه بـ إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مصطفى شلبى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صورته بقميص الزمالك على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، كما قام شلبى بإعادة اسم نادى الزمالك على حسابه كلاعب فى الفريق.



مصطفى شلبى

وكان مصطفى شلبى قد حذف صورته الشخصية من حسابه الرسمي على إنستجرام، وقام باستبدالها بصورة سوداء، عقب معاقبته من قِبَل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو بالاستبعاد من مواجهة الأهلي، وتغريمه ماديا، مع حذف اسم نادي الزمالك من حسابه، بعد أن كان يذكر به أنه لاعب بنادي الزمالك.

وكان بيسيرو قرر خروج شلبى من قائمة مباراة الأهلى، بعد اعتراضه على استبداله بمباراة مودرن سبورت بكأس مصر، إلا أن اللاعب أصدر بيانا للاعتذار عما بدر منه.

وتقدم مصطفى شلبي، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باعتذار عن ما بدر منه فى مباراة فريقه أمام مودرن سبورت ببطولة كأس مصر، واعتراضه على التبديل بين شوطى المباراة.

وكتب شلبي عبر استورى صفحته على إنستجرام "مبدئيا بعتذر عن رد الفعل اللي حصل في ماتش مودرن سبورت ومتقبل وبحترم أي قرار ضدي.. ثانيا اسم نادي الزمالك إضافة لأي شخص بينتمي ليه، كل الناس تعرف إني شخص مش بفتعل مشاكل ودا قدام الناس على مدار 3 سنين داخل النادي اللي حصل دا نتيجة وقت عصبية".