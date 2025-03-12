شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. حمديتو .. أول أجنبى يحصل على لقب هداف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يُعد السودانى حمديتو أحمد لاعب الترسانة الأسبق أول أجنبى يحصل على لقب هداف الدورى المصري وحدث هذا في موسم 1949 – 1950.

ففى ثانى مواسم الدورى الممتاز المصرى، وتحديدا موسم 1949- 1950، حصل السودانى حمديتو على لقب هداف الدورى المصرى، ليصبح أول هداف أجنبى للمسابقة، ونجح حميدتو فى تسجيل 10 أهداف مع الترسانة، وكان ذلك فى ثانى مواسم البطولة 1949- 1950، رغم كونه الموسم الأول له مع الفريق. كما سجل حمديتو 20 هدفا فى مشواره مع الترسانة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحصل حمديتو على لقب هداف الدورى بعدما أحرز 10 أهداف مع الشواكيش، وعاد بعدها عدد من النجوم الأفريقية والعربية فى الحصول على اللقب الأغلى.

وكان لاعبا الترسانة حسن الشاذلى ومصطفى رياض احتفظا بلقب هداف الدوري لـ5 مواسم متتالية، وهي الفترة الأطول لفريق واحد حتى الآن، وذلك من موسم 1961 - 62 حتى 65 – 66 ، أحرز خلالها حسن الشاذلي 29 هدفًا فى موسم 62 – 63 وهو أكبر عدد من الأهداف أحرزه لاعب فى موسم وأحد من الدوري، ثم عاد فى موسم 74 – 75 وحطم رقمه بإحرازه لـ34 هدف، وهو الأعلى حتى الآن وبعد ذلك بموسمين، وتحديدًا في موسم 76 – 77 .