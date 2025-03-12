شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه المصرى البورسعيدى بالسويس وعينه على الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في التاسعة والنصف مساء اليوم بيراميدز والمصرى البورسعيدى على ستاد السويس الجديد ضمن فاعليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمجموعة المنافسة على اللقب لدورى نايل في لقاء يصعب التكهن بنتيجته في ظل تقارب المستوى الفني بين الفريقين ورغبة كل فريق في حسم النتيجة لصالحه من أجل الإقتراب من هدفه في المسابقة .

يدخل بيراميدز اللقاء في صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 42 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز للإبتعاد أكثر وأكثر عن منافسه التقليدي الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة .

ويعتمد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز على بعض العناصر على رأسهم إبراهيم عادل ومصطفى فتحى و فيستون ماييلي و يايا توريه ورمضان صبحى ومن خلفهم على جبر وأحمد سامى بالإضافة للمغربى محمد الشبيى ووليد الكارتى .

في المقابل يسعى المصرى لمواصلة الإنتصارات التي عادت منذ تعاقد مجلس الإدارة مع التونسى أنيس بوجلبان الذى نجح في لم شمل اللاعبين بعد رحيل على ماهر وجهازه المعاون وهو ما أدى لإرتفاع رصيد أبناء بورسعيد إلى 30 نقطة .

ويسعى أنيس بوجلبان لتحفيز اللاعبين أكثر من أجل الزحف نحو المركز الثالث الذى يحتله الزمالك برصيد 32 نقطة من أجل ضمان المشاركة في الموسم المقبل بالكونفيدرالية الأفريقية ، ويعول المدير الفني للمصرى على كل من فخر الدين بن يوسف والجزائرى عبد الرحيم دغموم ومحمود حماده وغيرهم من اللاعبين الأكفاء .