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فاركو يواجه البنك الأهلى فى مباراة تحسين المراكز بالدورى

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فاركو يواجه البنك الأهلى فى مباراة تحسين المراكز بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فاركو  نظيره البنك الأهلى بإستاد المكس بالإسكندرية في لقاء قوى ضمن فاعليات الجولة الأولى من الدور الثانى لمرحلة البطولة بدورى نايل ، يسعى فيه أصحاب الأرض لمواصلة العروض الجيدة بعد الأداء الجيد في المرحلة الأولى ونجاحهم في الإبتعاد عن منطقة الهبوط .

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 23 نقطة ، ويخوض اللقاء بأعصاب هادئة وتحسين مركزه في جدول الترتيب ، ويعتمد أحمد خطاب المدير الفني للفريق البرتقالى على كل من محمد شيكا في حراسة المرمى وعمرو ناصر وأحمد شريف وجيفرسون إينكادا ومحمود عماد ومحمد فخرى .

في المقابل يسعى لاعبو البنك الأهلى لإستثمار الصحوة الأخيرة بالفوز على المصرى بكأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف للزحف نحو المربع الذهبى خاصة وأن الفريق في المركز الخامس برصيد 29 نقطة .

ويعول طارق مصطفى كثيرا على كل من أسامة فيصل والتوجولى ياو أنور ومن خلفهم أحمد مدبولى ومحمد إبراهيم ، لذا فمن المتوقع أن تكون مباراة غاية في القوة والندية بين الفريقين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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