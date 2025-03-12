شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاقناع بيسيرو لقبول اعتذار مصطفى شلبى والان مع تفاصيل الخبر

يسعى لاعبو الفريق الاول بنادى الزمالك لاقناع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق بتقبل اعتذار مصطفى شلبى لاعب الفريق عما بدر منه فى مباراة مودرن سبورت والذى تم استبعاده من مباراة القمة بسببه، حيث اعترض على التبديل، وغادر الملعب.

وتقدم شلبى باعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد ان وقع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عقوبة مالية كبيرة على اللاعب فى الوقت الذى استبعده بيسيرو من قائمة مباراة القمة.

وتقدم مصطفى شلبي ، باعتذار عن ما بدر منه فى مباراة فريقه أمام مودرن سبورت ببطولة كأس مصر، واعتراضه على التبديل بين شوطى المباراة.

وكتب شلبي عبر استورى صفحته على انستجرام، "مبدئيا بعتذر عن رد الفعل اللي حصل في ماتش فيوتشر ومتقبل وبحترم أي قرار ضدي.. ثانيا اسم نادي الزمالك إضافة لأي شخص بينتمي ليه، كل الناس تعرف إني شخص مش بفتعل مشاكل ودا قدام الناس علي مدار ثلات سنين داخل النادي اللي حصل دا نتيجة وقت عصبية".