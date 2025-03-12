شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحاول الابتعاد عن منطقة الهبوط أمام زد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم غزل المحلة مع زد أف سى فى الجولة الأولى للدور الثانى من مرحلة الهبوط لدورى نايل ، يدخل زعيم الغربية اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في ظل المنافسة الحامية على الهبوط .

ونجح القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني للمحلة في تحقيق عدد من الإنتصارات التي جعلت الفريق يتنفس الصعداء قليلا ، ويعتمد المدير الفني للمحلة على عدد من العناصر على رأسهم التونسى محمد بن حمودة هداف ومن خلفه عبده يحيي ومحمد جابر وفى الخط الخلفى عمرو الجزار .

في المقابل يدخل زد أف سى المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى والتعاقد مع حماده صدقى كمديرا فنيا للفريق ، ويخوض الفريق المباراة بأعصاب هادئة خاصة وأنه في المركز العاشر برصيد 21 نقطة وبعيد تماما عن منطقة الهبوط .

وهناك أسماء سيعتمد عليها حماده صدقى في تشكيلة الفريق على رأسهم عبد الرحمن البانوبى وشادى حسين وزيكو في الخط الهجومى وعلى لطفى في حراسة المرمى .