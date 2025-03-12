شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير للمغرب 19 مارس لخوض مباراة إثيوبيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، موعد سفر بعثة المنتخب للمغرب استعدادا لمباراة إثيوبيا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في كازابلانكا بالمغرب.

ويدخل منتخب مصر الوطني الأول، معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وعقد هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة مؤخرا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطنى وإبراهيم حسن مدير المنتخب بمقر الاتحاد الجديد، تم التطرق خلالها للتحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب لشهر مارس المقبل الذى تتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في حضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني عضو المجلس والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.