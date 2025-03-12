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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة

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موعد مباراة الأهلى والزمالك فى بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 12 مارس 2025 05:00 ص

يستعد فريقا سيدات الكرة الطائرة بالأهلى و الزمالك  لمواجهات بلاي أوف نهائي دوري السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025  يومي 14،15 مارس الجاري ،صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

تقام المواجهات فى تمام العاشرة و النصف مساءا خلال اليومين ،كما تم تحديد 17 مارس الحالي لإقامة مباراة فاصلة أن وجدت، بينما يتنافس سبورتنج ووادي دجلة علي المركزين الثالث والرابع .

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره  طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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