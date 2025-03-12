شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى ختام الجولة الـ24 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ24 من دورى المحترفين بإقامة 5 مواجهات في التاسعة والنصف مساء، فعلى ملعب السلام يستضيف وادى دجلة المتصدر برصيد 47 نقطة نظيره كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويأمل محمد الشيخ المدير الفني لوادى دجلة في مواصلة الانتصارات على أمل الابتعاد بالصدارة بعيدا عن أقرب منافسيه، في الوقت الذى يسعى فيه ياسر الكنانى المدير الفني للضيوف لتحقيق مفاجأة بالفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل العودة لأجواء المنافسة سريعا بعد فترة التوقف.

فى الوقت نفسه يستضيف المقاولون العرب صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة مع بترول أسيوط صاحب المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة في لقاء صعب للفريقين، خاصة أن أبناء أسيوط نجحوا في الدور الأول في الفوز على أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

كما يلتقى لافيينا مع أبو قير للأسمدة في منتجع الأسيوطى في لقاء يبحث فيه أصحاب الأرض بقيادة مصطفى عبده عن الفوز بعد وصوله للمركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، بينما يبحث أبو قير للأسمدة عن العودة للانتصارات بعد الخسارة المفاجئة فى آخر لقاءاته على ملعبه أمام طنطا بهدف مقابل لا شىء وتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الرابع، وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى أسوان مع الداخلية، وبروكسى وبلدية المحلة.