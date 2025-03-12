شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سموحة ترصد مكافآت خاصة للاعبين حال تخطي الزمالك في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، مكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حال تحقيق الفوز على الزمالك في المواجهة المرتقبة ضمن ربع نهائي كأس مصر والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الإدارة لدعم الفريق وتحفيزه من أجل تحقيق إنجاز جديد في الكأس، خاصة مع صعوبة المواجهة أمام الزمالك، أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد يوم السبت 15 مارس الجاري موعدًا لإقامة اللقاء المرتقب بين الزمالك وسموحة في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، يوم 28 مارس الجارى موعدا لمباراتى قبل نهائى كأس مصر موسم 2024 - 2025.