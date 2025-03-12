شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أهلاوية.. الأحمر يخطف لقب كأس مصر من أنياب بيراميدز بلدغة حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي، فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وخلال أيام شهر رمضان الكريم سيحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الاهلى للحديث عن بطولة تلو الأخري.

ففى 10 أبريل 2023 ، اقتنص الأهلي لقب كأس مصر للمرة 38 في تاريخه بعد فوز ماراثوني على حساب بيراميدز بنتيجة (2-1) في ستاد القاهرة .

تقدم بيراميدز بهدف المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 وتعادل محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 74.

وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 104 بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي شهد طرد محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الدقيقة 116.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.